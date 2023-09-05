В Белоруссии заявили, что Париж отказался наблюдать за учениями ОДКБ

Министр обороны страны Виктор Хренин также ранее сообщил об отказе Польши направить наблюдателей на учения "Боевое братство - 2023"

СВЕТЛАЯ РОЩА /Минская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Франция отказалась направить наблюдателей на проходящие в Белоруссии с 1 по 6 сентября совместные оперативно-стратегические учений ОДКБ "Боевое братство - 2023". Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Основное учение [в рамках "Боевого братства"] - это учение с Коллективными силами оперативного реагирования [ОДКБ] "Взаимодействие-2023". На данное учение приглашены военные атташе из 13 аккредитованных на территории Республики Беларусь стран, также ряд государств в качестве наблюдателей. Были приглашены и наши соседи, представители Польши, Франции, которые больше всех, наверное, в последнее время ратуют за вопросы взаимодействия, мира, добрососедства. Но, к сожалению, они отказались от участия в ходе данных учений. Наверное, это говорит о многом, но эта тема отдельного разговора", - сказал Вольфович журналистам после состоявшейся на полигоне МЧС Белоруссии в Минской области активной фазы учений спасательных ведомств ОДКБ "Скала-2023", являющихся одним из пяти учений в рамках учений "Боевое братство".

Говоря об учениях "Скала", госсекретарь белорусского Совбеза отметил, что "данный комплекс учений проходит на фоне единой оперативно-стратегической обстановки, решает единые задачи по обеспечению безопасности прежде всего населения на территории той страны, где проходит спланированная операция". "О важности и необходимости данного учения говорит то, что в данном мероприятии принимают участие, прибыли для наблюдения за действиями своих контингентов, министры спасательных ведомств Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Российской Федерации", - указал Вольфович.

Об отказе Польши направить наблюдателей на учения ОДКБ накануне сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Он также отметил, что подтвердили свое участие в качестве наблюдателей на учениях 19 стран, в том числе три государства - члена НАТО.