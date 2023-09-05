В Грузии заявили, что импичмент направлен на ограничение активности президента страны

Процедуру импичмента запустила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", отметил парламентский секретарь главы республики Георгий Мсхиладзе

ТБИЛИСИ, 5 сентября. /ТАСС/. Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили, процедуру которого запустила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", направлен на то, чтобы ограничить активность главы государства и притеснить ее политически. Об этом сообщил журналистам парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе.

"Президент Грузии выполняет свои обязанности. Это является волей народа. Президент выполняет те предвыборные обещания, краеугольным камнем которых является интеграция страны в Евросоюз и НАТО. <...> Это [импичмент] является техническим вопросом, который подняло большинство, "Грузинская мечта". Это может служить одному - ограничению активности президента и ее политическому притеснению", - сказал Мсхиладзе.

Правящая партия 1 сентября объявила о запуске процедуры импичмента в отношении президента. Причиной послужила ее поездка в Европу для встречи с лидерами стран ЕС, в которой правительство ей отказало. Зурабишвили нарушила конституцию, согласно которой президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия кабмина.

Для отстранения президента необходимо при голосовании в парламенте набрать 2/3 голосов депутатов, то есть 100 из 150. У парламентского большинства 84 голоса, о поддержке импичмента также заявили четыре депутата "Европейских социалистов".