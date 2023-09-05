В Киргизии суд продлил срок содержания под стражей россиянки Крыловой до 4 октября

Она является фигуранткой уголовного дела об экстремистском сообществе "Левое сопротивление"

БИШКЕК, 5 сентября. /ТАСС/. Суд Первомайского района Бишкека продлил срок содержания под стражей гражданки России Алены Крыловой до 4 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда Киргизии.

"Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек ходатайство следователя ГСУ ГКНБ (Главного следственного управления Государственного комитета национальной безопасности) Кыргызской Республики удовлетворено, срок примененного экстрадиционного ареста в отношении Крыловой продлен до 4 октября 2023 года с содержанием в учреждении № 21 Службы исполнения наказаний при министерстве юстиции", - сказала представитель пресс-службы.

Объявленная российскими правоохранительными органами в розыск фигурантка уголовного дела об экстремистском сообществе "Левое сопротивление" Крылова была арестована в Киргизии в начале июня. Несколько месяцев назад она подала документы на получение статуса политического беженца в Министерство труда и социальной защиты Киргизии. В случае получения такого статуса ее уголовное преследование, в соответствии с законодательством республики, должно быть прекращено.

Ранее УФСБ России по Москве и Московской области было возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в таковом) в отношении предполагаемых участников экстремистского движения "Левое сопротивление", среди которых осужденная за призывы к террористической деятельности Дарья Полюдова, Игорь Кузнецов, Кирилл Котов, Сергей Кирсанов и Андрей Романов.

В ноябре 2022 года Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест Крыловой, она была объявлена в международный розыск.