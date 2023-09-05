На Украине экс-председателю Верховного суда уменьшили размер залога на $500 тыс.

Он составил примерно $1,5 млн

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины уменьшил размер залога бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву, который был задержан в рамках дела о взятке. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

По его информации, ВАКС частично удовлетворил ходатайство адвоката и уменьшил Князеву размер залога с 75 млн гривен (около $2 млн) до 55 млн гривен (около $1,5 млн).

11 июля Высший антикоррупционный суд Украины продлил содержание под стражей бывшего председателя Верховного суда до 8 сентября с альтернативой внесения залога в 75 млн гривен.

15 мая Князев был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках дела о взятке в размере $2,7 млн членам суда от украинского миллиардера, владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. 16 мая судьи Верховного суда выразили Князеву недоверие и досрочно прекратили его полномочия как главы инстанции. 19 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога на сумму около $2,9 млн, потом апелляционная палата ВАКС уменьшила сумму залога до $2 млн. По данным украинских СМИ на 31 мая, Князев не мог выплатить сумму залога и оставался в СИЗО.

Позднее сообщалось о проведении обысков у других судей Верховного суда Украины. В конце июня президент страны Владимир Зеленский в связи с делом Князева заявил о необходимости ужесточения наказаний за проявления коррупции в сфере правосудия, а также о необходимости введения проверок судей с использованием полиграфа.