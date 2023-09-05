Рада отправила в отставку министра обороны Резникова

За это решение проголосовали 327 депутатов, против - 4, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Верховная рада проголосовала за отставку главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины", - написал он в своем Telegram-канале и опубликовал итоги голосования. За это решение проголосовали 327 депутатов, против - 4.

По данным Железняка, голосование по кандидатуре нового министра обороны состоится в среду.

3 сентября в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении заменить Резникова нынешним главой Фонда госимущества Рустемом Умеровым. На следующий день Резников направил в парламент заявление об отставке, которое затем согласовал профильный комитет. Теперь Зеленский должен внести на утверждение Рады кандидатуру нового министра.

Отставка Резникова

Слухи об отставке Резникова, который был министром обороны с ноября 2021 года, появились в украинских СМИ в январе после крупного коррупционного скандала в ведомстве, связанного с закупками продовольствия по завышенным ценам. Тогда министр отвергал все обвинения, однако в Минобороны последовало несколько отставок среди руководящего состава. Сам Резников сохранил пост. Уже в августе Минобороны вновь оказалось в центре скандала с закупками - на этот раз зимних курток, которые не соответствовали заявленным параметрам.

Истории с непрозрачными закупками не только понижают рейтинги украинских властей внутри страны, но и негативно влияют на отношения Киева с западными партнерами, от финансовой и военной помощи которых он зависит. Запад активно настаивает на искоренении коррупции. В частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, побывавший на Украине в августе, заявил, что Вашингтон следит, как расходуется каждый доллар выделяемой Киеву помощи. Некоторые местные эксперты отмечают, что замена Резникова Умеровым позволит Зеленскому на какое-то время погасить скандал вокруг Минобороны за счет ожиданий, что новый министр "наведет порядок".

Относительно дальнейшей судьбы Резникова украинские СМИ сообщали, что он может быть назначен послом в Великобритании, однако он отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации".