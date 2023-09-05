Апелляционный суд отправил бывшего владельца футбольного клуба "Левски" под домашний арест

Прокуратура подозревает его в организации азартных игр и неуплате налогов

СОФИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Софийский апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего собственника футбольного клуба "Левски" и компании "Нове холдинг", которая занималась организацией азартных игр, Васила Божкова. Теперь бизнесмен, обвиняемый прокуратурой по семи статьям Уголовного кодекса Болгарии, отправлен под домашний арест.

Как отмечает телеканал BTV, во время судебного заседания прокуратура настаивала на продлении тюремного заключения Божкова, утверждая, что он может скрыться. Адвокаты обвиняемого требовали его освобождения под подписку о невыезде или денежный залог.

Три года назад прокуратура Болгарии объявила Божкова в международный розыск, обвинив его по семи статьям уголовного кодекса, в том числе как организатора преступного сообщества. По версии прокуратуры, он организовывал азартные игры, не платил налоги в полном объеме и нанес государству ущерб в размере более 550 млн левов (около €227 млн). По возвращении в Болгарию 25 августа Божков был арестован.

Во время допросов Божков обвинил в коррупции лидера политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и бывшего премьер-министра страны Бойко Борисова, а также его помощников, утверждая, что заплатил ему 60 млн левов (около €30 млн) через посредников. Он потребовал гарантий безопасности и получил государственную защиту.