Рада рассмотрит кандидатуру Умерова на пост министра обороны Украины 6 сентября

Его уволили с поста главы Фонда госимущества, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Верховная рада отправила в отставку главу Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова после того, как президент страны Владимир Зеленский анонсировал его назначение министром обороны. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Парламент поддержал увольнение с поста главы Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова, - написал депутат в своем Telegram-канале. - Ждем сегодня внесения предложения от президента назначить его министром обороны Украины, а завтра [запланировано] голосование".

Умеров возглавлял Фонд государственного имущества с сентября 2022 года. 3 сентября Зеленский сообщил о решении назначить его министром обороны вместо Алексея Резникова. Во вторник Рада также проголосовала за отставку Резникова.

До назначения главой Фонда госимущества Умеров занимался предпринимательской и инвестиционной деятельностью, в 2019 году был избран депутатом Верховной рады от партии "Голос". Он окончил украинскую Национальную академию управления по специальностям "финансы" и "экономика", а также прошел обучение по "Программе обмена будущих лидеров" (FLEX, США).

Как отмечал глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, Фонд госимущества пока что останется без руководителя, кандидата на замену Умерова еще не нашли.

Отставка Резникова

Слухи об отставке Резникова, который был министром обороны с ноября 2021 года, появились в украинских СМИ в январе после крупного коррупционного скандала в ведомстве, связанного с закупками продовольствия по завышенным ценам. Тогда министр отвергал все обвинения, однако в Минобороны последовало несколько отставок среди руководящего состава. Сам Резников сохранил свой пост. Уже в августе Минобороны вновь оказалось в центре скандала с закупками - на этот раз зимних курток, которые не соответствовали заявленным параметрам.

Истории с непрозрачными закупками не только понижают рейтинги украинских властей внутри страны, но и негативно влияют на отношения Киева с западными партнерами, от финансовой и военной помощи которых он зависит. Запад активно настаивает на искоренении коррупции. В частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, побывавший на Украине в августе, заявил, что Вашингтон следит, как расходуется каждый доллар выделяемой Киеву помощи. Некоторые местные эксперты отмечают, что замена Резникова Умеровым позволит Зеленскому на какое-то время погасить скандал вокруг Минобороны за счет ожиданий, что новый министр "наведет порядок".

Относительно дальнейшей судьбы Резникова украинские СМИ сообщали, что он может быть назначен послом в Великобритании, однако он отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации".