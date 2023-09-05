Президент и Сейм Литвы расходятся во мнении об ограничениях для граждан РФ и Белоруссии

В частности, Гитанас Науседа настаивает на равных ограничениях для россиян и белорусов

ВИЛЬНЮС, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа и руководство Сейма (парламента) расходятся во мнении по вопросу равных или разных ограничений для граждан РФ и Белоруссии. Вопрос обсуждался на встрече главы государства с правлением законодательного собрания.

"Да, мы разошлись во мнениях, - заявил Науседа. - Я согласен с тем, что настроения среди белорусского народа другие, чем в России, но диктатор (президент Белоруссии Александр Лукашенко - прим. ТАСС) может использовать любого человека в своих черных целях". Президент настаивает на равных ограничениях для россиян и белорусов.

Отсутствие консенсуса подтвердила и спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. "Мы разошлись в оценке граждан Белоруссии и России, трактовке ограничений для тех и других. В Сейме предстоит дискуссия по этому вопросу", - сказала она. Осенняя сессия парламента открывается 10 сентября.

Решение о разном подходе к санкциям для граждан России и Белоруссии было принято Сеймом на весенней сессии. Президент наложил на него вето. Парламент намерен повторным голосованием его преодолеть.

Принятым Сеймом документом предусматривается временная приостановка рассмотрения просьб граждан РФ и граждан Белоруссии о выдаче временных видов на жительство. Такой порядок действовал бы до мая 2024 года. Отдельно россиянам запрещается приобретать в Литве недвижимость, ввозить в республику наличные украинские гривны, оформлять электронный статус резидента. Изначально эти ограничения предлагалось распространить и на граждан Белоруссии.