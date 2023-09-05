Kyodo: лидеры АСЕАН не упомянули в заявлении саммита территориальные споры с Китаем

Минприроды КНР ранее опубликовало карту, на которой обозначены в качестве входящих в состав Китая несколько акваторий в Южно-Китайском море, относящихся к исключительным экономическим зонам Брунея, Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Филиппин

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в заявлении саммита, который проходит с 5 по 7 сентября в Джакарте, не стали упоминать тему публикации Китаем новой карты, которая вызвала недовольство из-за территориальных споров с некоторыми странами в регионе. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на проект документа.

Внимание наблюдателей к теме приковано после того, как 28 августа Министерство природных ресурсов КНР опубликовало новую карту, на которой обозначены в качестве входящих в состав Китая несколько акваторий в Южно-Китайском море (ЮКМ), относящихся к исключительным экономическим зонам Брунея, Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Филиппин, а также некоторые другие территории. Изображены на ней в качестве китайских и острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые Токио считает своими "исконными территориями".

Япония заявила Китаю протест в связи с публикацией новой карты. Недовольство ранее также выразили Филиппины, Малайзия и Индия.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности островов в ЮКМ, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор также в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.