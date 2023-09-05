5 сентября, 11:46
Военная операция на Украине

Зеленский второй день совершает поездки по военным частям в зоне боевых действий

Президент Украины встретился с командующим Сухопутными войсками ВСУ и оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александром Сырским

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский второй день подряд посещает расположения военных частей в зоне боевых действий, свидетельствуют сообщения его пресс-службы.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Как утверждается на сайте украинского лидера, 5 сентября он побывал в подразделениях, участвующих в боевых действиях на артемовском направлении.

Сообщается, что Зеленский встретился с командующим Сухопутными войсками ВСУ и оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александром Сырским и заслушал доклады об оперативной обстановке.

Накануне украинский президент побывал в расположении нескольких бригад вооруженных сил страны в подконтрольных Киеву частях ДНР, а также в командных пунктах трех бригад оперативно-стратегической группировки "Таврия", действующих на запорожском направлении.

Зеленский предпринял эти поездки на фоне усиливающейся на Западе критики темпов контрнаступления. Украинские власти опасаются, что из-за отсутствия анонсированных "прорывов" в зоне боевых действий страны Запада могут резко сократить финансовую и военную поддержку Украины, и пытаются переложить ответственность за провал на союзников, которые, по их мнению, слишком долго тянули с принятием решения о поставках вооружений.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за три месяца ВСУ потеряли более 66 тыс. военнослужащих и 7,6 тыс. единиц различного вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация