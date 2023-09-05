Президент Кении заявил, что в Африке есть потенциал для энергетического перехода

На континенте сосредоточены источники возобновляемой энергии и сельскохозяйственные угодья, уточил Уильям Руто

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Африка располагает потенциалом для энергетической трансформации, поскольку именно там сосредоточены источники возобновляемой энергии и сельскохозяйственные угодья. Об этом заявил президент Кении Уильям Руто, выступая в Найроби на Африканском климатическом саммите.

"Нам нужно поговорить о потенциале Африки. Нас негативно представляют: континент болезней, войн, бедности. Но посмотрите: в Африке расположено 60% всех источников возобновляемой энергии. Это и солярная, и гидроэнергетика, и геотермальная энергетика", - сказал он.

Кенийский лидер также напомнил, что в Африке сосредоточено 40% минералов, необходимых для перехода к зеленой энергетике. Он подчеркнул, что к 2050 году на континенте будет проживать каждый четвертый человек на планете, а к 2100-му на Африку будет приходиться 40% работоспособного населения.

Кроме того, Руто отметил, что на континенте расположены две трети всех пахотных земель.

Открывшийся в Найроби климатический саммит впервые проходит в Африке. Его главная тема - "Стимулирование зеленого роста и решений о климатическом финансировании для Африки и всего мира". В Найроби для участия во встрече прибыли главы некоторых государств и правительств Африки, ученые, крупные инвесторы, специалисты в области новейших технологий. Саммит созвали под эгидой Кении и Африканского союза.