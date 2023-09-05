Силы ОДКБ в рамках учений "Взаимодействие-2023" провели антитеррористическую операцию

Командующий внутренними войсками Белоруссии генерал-майор Николай Карпенков, подводя итоги, отметил "слаженность действий всех подразделений"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Подразделения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках учений "Взаимодействие-2023" в Белоруссии провели антитеррористическую операцию. Об этом сообщили ТАСС в объединенном пресс-центре учений организации.

"На территории Республики Беларусь в рамках совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2023", которое проводится под руководством генерал-майора Вадима Денисенко, отработаны совместные действия подразделений сил специального назначения в ходе антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

По замыслу учений, уточнили в пресс-центре, главной целью их участников являлось "предотвращение диверсионно-террористической угрозы на критически важном объекте". Впервые на подобных учениях отработаны нанесение поражения противнику разведывательно-ударным дроном, действия на речном судне и гидросооружениях, применены плавсредства и задействованы боевые пловцы, указали в ОДКБ. "Действия отрабатывались на территории брестского гидроузла, - отметили в пресс-центре. - В ходе выполнения учебно-боевых задач силы специального назначения отработали вопросы по ведению наземной и воздушной разведки, освобождению заложников, нейтрализации террористов в здании и на объектах транспорта, устранению негативных последствий проведения операции, в том числе обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, тушению пожаров, эвакуации и оказанию помощи пострадавшим".

В учениях были задействованы силы специального подразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз", отряда специального назначения "Шторм" внутренних войск, сводного подразделения МВД Киргизии, саперно-технического подразделения внутренних войск и Управления МЧС по Брестской области.

Заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Белоруссии генерал-майор Николай Карпенков, подводя итоги, отметил "слаженность действий всех подразделений". "Сегодня все задачи контртеррористической операции выполнены успешно. Уверен, что в любых условиях обстановки выделенные силы будут действовать четко, слаженно и эффективно", - сказал он.

Об учениях в Белоруссии

На территории Белоруссии в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2023" под руководством генерал-майора Андрея Матиевича проводятся совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". Всего задействованы более 2 500 военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.