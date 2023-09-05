Прокуратура Гагаузии возбудила уголовное дело против главы автономии

Евгению Гуцул обвиняют в нарушении закона при назначении членов исполкома автономии

КИШИНЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Гагаузии возбудила дело о превышении полномочий и нарушении должностных обязанностей со стороны главы автономии Евгении Гуцул. Об этом говорится в письме, которое направил исполняющий обязанности главы прокуратуры автономии Николай Левандовский в Народное собрание Гагаузии (НСГ).

"В середине августа в прокуратуру Гагаузии была подана жалоба за подписью Ивана Бургуджи и Леонида Доброва, которые требуют привлечь Евгению Гуцул к ответственности за "злоупотребление служебным положением" и "превышение служебных обязанностей" в соответствии с положениями Уголовного кодекса страны. По итогам рассмотрения материалов прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела о правонарушении", - говорится в документе, который цитирует местное издание Gagauzinfo.

Прокуратура запросила делегировать своего представителя для представления интересов НСГ в процессе против Гуцул, которую обвиняют в нарушении закона при назначении членов исполкома автономии. Если ее вина будет доказана, ей грозит штраф или отстранение от должности на срок от трех месяцев до года.

Парламент Гагаузии на прошлой неделе в четвертый раз не смог утвердить состав исполкома, который предложила Гуцул. Большинство доводов законодателей, критиковавших ее предложения, сводились к тому, что новый глава Гагаузии предварительно не консультировалась с депутатами в вопросах кадровой политики. Согласно местным законам, глава автономии вправе распустить нынешний состав НСГ, если депутаты не утвердят исполком до конца сентября.

После избрания Гуцул в мае президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы прошли с многочисленными нарушениями. После этого в Центризбиркоме автономии прошли обыски, были заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности автономии - в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Гагаузии тогда единогласно выразили поддержку Гуцул.

Политик баллотировалась от оппозиционной партии "Шор", которая позже по запросу правительства была признана незаконной Конституционным судом страны. Глава Гагаузии руководит органами публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики и входит в состав молдавского правительства. В своем первом интервью ТАСС Гуцул сообщила, что намерена укреплять дружеские отношения региона с Россией.