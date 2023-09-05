В Турции заявили о настрое на диалог с Грецией для решения имеющихся проблем

Лидеры двух стран встретятся в сентябре в США на полях Генассамблеи ООН

СТАМБУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Турция настроена на развитие диалога со своим соседом и партнером по НАТО Грецией для решения имеющихся между ними проблем. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан в Анкаре по итогам переговоров со своим греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом.

"Мы подробно обсудили дорожную карту, которая направлена на масштабное развитие наших отношений. Лидеры наших стран встретятся в сентябре в США [на полях Генассамблеи ООН]. Восстановление канала для диалога является позитивным для нас развитием, мы подтвердили настрой на продолжение этого процесса с нашим соседом Грецией без каких-либо предварительных условий и поиск новых подходов, которые будут способствовать урегулированию имеющихся проблем и отвечать взаимным интересам", - сказал турецкий министр. Трансляцию вел телеканал TRT.

В июле на встрече на полях саммита НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Греции Кириакос Мицотакис высказались за активизацию контактов по формированию атмосферы доверия в двусторонних отношениях и проведение осенью совета сотрудничества высокого уровня в Салониках.

Турция неоднократно заявляла, что выступает за налаживание диалога с Грецией для решения спорных вопросов, в том числе касающихся границ территориальных вод, воздушного пространства в Эгейском море и демилитаризации греческих островов. Греция при этом настаивает, что готова вести с Турцией переговоры лишь об установлении границ исключительных экономических зон, чтобы представить их результаты для окончательного вердикта на рассмотрение Международного суда ООН в Гааге.