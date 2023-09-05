5 сентября, 12:10
Попытка госпереворота в Нигере

Le Monde: Франция начала обсуждение вывода части своих военных из Нигера

По словам источника газеты, такие дискуссии "являются вполне естественными на фоне прекращения совместной антитеррористической деятельности" после переворота в Нигере

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Франция приступила к переговорам с военными Нигера о возможности вывода части своих подразделений из этой африканской страны. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на свои источники.

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Как утверждает издание, "переговоры по поводу вывода некоторых подразделений уже начались". По словам источника газеты, такие дискуссии "являются вполне естественными на фоне прекращения совместной антитеррористической деятельности" после переворота в Нигере в конце июня.

Вместе с тем ни о численности солдат, которые могут покинуть Нигер, ни о графике их вывода не сообщается. По данным газеты, французские военнослужащие могут быть "частично передислоцированы в соседние страны, в особенности, в Чад, а частично - возвращены во Францию". В настоящий момент в Нигере находится около 1,5 тыс. французских военных

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что французские войска в Нигере де-факто не могут выполнять свои задачи по подготовке военнослужащих Нигера, а также помощи им в борьбе с терроризмом. 

Теги:
НигерФранцияПопытка госпереворота в Нигере
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