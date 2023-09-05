В МО Украины прокомментировали приказ о призыве ограниченно годных

Решение связано с желанием этих людей и мировой практикой, заявили в ведомстве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сокращение списка медицинских противопоказаний для призыва в украинскую армию, вызвавшее волну опасений в обществе, связано с изменениями в международных нормах, а также желанием самих ограниченно годных к службе граждан. Об этом сообщил представитель командования Медицинских сил ВС Украины подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко.

Ранее Минобороны расширило список категорий мужчин, подпадающих под призыв в ВС страны во время военного положения. Согласно приказу министерства, теперь в армию будут призывать ограниченно годных к военной службе. Повестки могут получить мужчины, имеющие в том числе бессимптомный ВИЧ, клинически излеченный туберкулез и легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики. Украинские СМИ трактовали этот приказ как косвенное признание властями страны серьезных потерь в зоне боевых действий, а в соцсетях поднялась волна паники.

"Чем обусловлено решение о принятии определенных изменений в списке? Изменилась мировая практика, в науке постоянно происходят изменения диагностики тех или иных болезней, заболеваний сердца, легких, сосудов и так далее. <...> Мировые стандарты, мировые классификации помогают нам идти в ногу со временем по поводу определенных состояний людей, которые, по сути, если не имеют никаких болезненных проявлений, а объективные анализы в пределах нормы, это полноправные члены общества. И они, как все, могут выполнять свой воинский долг", - приводится заявление Мирошниченко на информационном портале министерства обороны. При этом, по его словам, к работе над выработкой новых норм "присоединились и общественные организации, которые давали фидбэк от военнослужащих, обсуждавших эту тему во время личного общения с ними или в социальных сетях".

"Я как бывший начальник медицинской службы в воинской части неоднократно сталкивался с фактами, когда военные медики во время обследования состояния здоровья военнослужащего, руководствуясь соответствующими нормативными актами, делали вывод "ограниченно пригодный", хотя он был соматически абсолютно здоров, анализы нормальные. Он мог выполнять свои функциональные обязанности, действовать не хуже товарищей. И ко мне такие люди приходили и говорили: "Доктор, почему вы вешаете клеймо? Да, у меня действительно есть определенные диагнозы, но я себя нормально чувствую. Я выполняю все советы врачей. Я полноправный член общества, я могу выполнять все задания на службе без ограничений", - добавил подполковник.

Ранее украинские власти уже объясняли ряд непопулярных мер желанием самих военных. В частности, утверждалось, что именно военнослужащие "попросили" отменить надбавки за участие в боях и усилить мобилизацию. Всеобщая мобилизация на Украине неоднократно продлевалась, причем власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к ряду скандалов. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста.