СМИ: депутатам Рады запретили поездки в Польшу из-за ее запрета на ввоз зерна

Информацию об этом изданию onet.pl подтвердили несколько источников

ТАСС, 5 сентября. Запрет на поездки в Польшу введен для депутатов Верховной рады в знак протеста против эмбарго Варшавы на ввоз зерна с Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает интернет-портал onet.pl.

Информацию об этом изданию подтвердили несколько источников, в том числе информатор из Верховной рады Украины.

Факт запрета на въезд в Польшу для депутатов Рады подтвердил порталу также депутат Рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" и сопредседатель украино-польской парламентской группы Николай Княжицкий.

"Меня не хотят выпустить [в Польшу]. Я хочу ехать, но меня не пропускают через границу. Почему? Было издано тайное распоряжение украинского Совета министров, чтобы не выпускать депутатов", - цитирует его onet.pl.

Ситуацию прокомментировал порталу посол Украины в Польше Василий Зварыч. "Выезды не полностью запрещены, [депутаты] могут ездить в служебные командировки в составе парламентских делегаций в Совет Европы, в НАТО, а также в рамках межпарламентского сотрудничества по официальному приглашению парламентов других стран", - сказал дипломат.

15 сентября кончается запрет на ввоз украинских продовольственных продуктов на территорию государств Евросоюза. Ранее польские власти неоднократно заявляли, что готовы продлить односторонний запрет на ввоз в Польшу зерна с Украины, но против его транзита возражать не будут.