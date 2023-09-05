На Украине подростка из ДНР приговорили к 10 годам колонии за государственную измену

По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, условия, в которых содержался подросток в СИЗО, следует расценивать как "пыточные"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Славянский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы проживавшего в ДНР подростка, обвиняемого в государственной измене. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Подростка, проживавшего под Славянском, обвинили в том, что он якобы добровольно, действуя с намерением причинить ущерб обороноспособности и суверенитету Украины, неоднократно с помощью интернет-мессенджера передавал российским спецслужбам информацию о местах хранения и перемещения со склада ВСУ ракетных систем залпового огня "Град", снарядов реактивной артиллерии, пяти танков, о строительстве казарм ВСУ, складов, военной базы и трех блокпостов, в результате чего они были уничтожены", - сказал Мельников, отметив, что все это осужденный, по версии обвинения, успел передать за несколько недель. По его словам, 17-летний подросток был задержан в апреле 2022 года.

Мельников отметил, что условия, в которых содержался подросток в СИЗО, следует расценивать как "пыточные". "В ходе следствия на него оказывалось психологическое и физическое давление, в связи с чем он был вынужден оговорить себя и признать вину", - утверждает Мельников. Он призывает российские власти предпринять шаги для обмена подростка. Правозащитник направил обращения, в том числе уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.