5 сентября, 12:52

В Литве разработали план защиты журналистов

По мнению главы Минкультуры республики Симонаса Кайриса, специализированные курсы необходимы, так как при выполнении журналистами обязанностей могут возникать нестандартные ситуации, в которых надо знать, как повести себя

ВИЛЬНЮС, 5 сентября. /ТАСС/. План защиты журналистов при осуществлении ими профессиональных обязанностей разработали в Литве. Об этом сообщило министерство культуры балтийской республики.

"Впервые систематизирована проблематика, связанная с профессиональной защитой представителей СМИ. Для них, а также для ответственных структур предусмотрены специализированные курсы", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Симонаса Кайриса.

По его мнению, такие курсы необходимы, так как при выполнении журналистами непосредственных обязанностей порой возникают нестандартные ситуации, в которых надо знать, как повести себя. Новые риски связаны также с кибернетическим пространством. Курсы в рамках плана будут организованы и для сотрудников прокуратуры, полиции, судей.

"Все это необходимо для понимания того, что свобода слова не только теоретический постулат, что ее обеспечение связано с конкретными людьми, их физической и психологической безопасностью", - подытожил Кайрис. 

Теги:
Литва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация