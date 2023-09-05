В Литве разработали план защиты журналистов

По мнению главы Минкультуры республики Симонаса Кайриса, специализированные курсы необходимы, так как при выполнении журналистами обязанностей могут возникать нестандартные ситуации, в которых надо знать, как повести себя

ВИЛЬНЮС, 5 сентября. /ТАСС/. План защиты журналистов при осуществлении ими профессиональных обязанностей разработали в Литве. Об этом сообщило министерство культуры балтийской республики.

"Впервые систематизирована проблематика, связанная с профессиональной защитой представителей СМИ. Для них, а также для ответственных структур предусмотрены специализированные курсы", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Симонаса Кайриса.

По его мнению, такие курсы необходимы, так как при выполнении журналистами непосредственных обязанностей порой возникают нестандартные ситуации, в которых надо знать, как повести себя. Новые риски связаны также с кибернетическим пространством. Курсы в рамках плана будут организованы и для сотрудников прокуратуры, полиции, судей.

"Все это необходимо для понимания того, что свобода слова не только теоретический постулат, что ее обеспечение связано с конкретными людьми, их физической и психологической безопасностью", - подытожил Кайрис.