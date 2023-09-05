Парламент Узбекистана принял закон о запрете носить скрывающую лицо одежду

Законопроект направлен на поддержание общественного порядка в республике, отметили в парламенте

ТАШКЕНТ, 5 сентября. /ТАСС/. Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана приняла поправки в законодательство, запрещающие носить в общественных местах одежду, которая скрывает лицо или затрудняет распознавание личности. Как сообщила пресс-служба парламента, законопроект об изменениях и дополнениях в административный и уголовный кодекс был принят на пленарном заседании палаты.

"Вводится мера административной ответственности за ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать личность граждан", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, законопроект направлен в Сенат (верхнюю палату парламента) для одобрения.

Отмечается, что законопроект направлен на поддержание общественного порядка в республике и что подобные законы существуют в нескольких странах, в частности Индии, Индонезии, Казахстане, Марокко и некоторых государствах Европы.

Сообщается также, что исключением может быть одежда, связанная с трудовой или служебной деятельностью, а также скрывающая лицо по медицинским показаниям.

В уголовный и административный кодексы также вносятся поправки об ответственности за пропаганду превосходства или неполноценности граждан по признаку их национальной, расовой, этнической или религиозной принадлежности, за совершение религиозного обряда по заключению брака между лицами, брак которых не зарегистрирован в установленном законом порядке, и за содействие сожительству с двумя и более женами, а также за открытое отрицание равных прав женщин и мужчин.

В соответствии с законодательством Узбекистана законопроект, принятый нижней палатой парламента, вступает в силу после того, как его одобрит Сенат и подпишет президент республики.