Эксперт: КНР и Россию ждут новые успехи в сотрудничестве в области туризма

Руководитель направления пенсионного и оздоровительного туризма Ассоциации туроператоров Китая Чжан Вэнь также добавила, что необходимо повышать качество и безопасность этой сферы

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Китай и Россию ждут новые успехи при продвижении сотрудничества в сфере туризма, качество и безопасность которого должны повышаться благодаря усилиям обеих сторон. Об этом заявила руководитель направления пенсионного и оздоровительного туризма Ассоциации туроператоров Китая Чжан Вэнь.

"Нам также нужно повышать качество туристических услуг, обеспечивать их еще большую безопасность, - подчеркнула она, выступая на мероприятии "Перспективы российско-китайского диалога в сфере туризма", которое прошло на площадке Российского культурного центра в Пекине. - Я верю, что благодаря совместным усилиям Китай и Россия непременно добьются еще больших успехов в продвижении сотрудничества в области туризма".

Как уточнила эксперт, Пекин и Москва должны стремиться не только к расширению масштабов взаимодействия в указанной сфере, но и обеспечивать интенсивный рост. Она отметила, что у Китая и РФ для этого имеется богатая ресурсная база. "КНР и Россия обладают собственной спецификой и не конфликтуют друг с другом, это очень положительно повлияет на процесс наращивания сотрудничества в туристической сфере", - добавила Чжан Вэнь.

Она указала на то, что динамичное развитие китайско-российского торгово-экономического партнерства сопровождается увеличением масштабов межличностного двустороннего взаимодействия, как по количеству деловых поездок, так и по объему турпотока. Эксперт отметила, что Китаю и РФ еще предстоит решить ряд вопросов, связанных с повышением качества обслуживания, с оптимизацией транспортной составляющей, с учетом языкового фактора.

"Нам нужно принять ряд мер, усилить контакты для обмена туристической информацией, сообща продвигать китайско-российские туристические продукты", - подытожила Чжан Вэнь.