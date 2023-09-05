СМИ сообщило о переносе деятельности фонда Сороса из Европы в страны глобального Юга

По данным журнала Foreign Policy, сокращение деятельности "Открытого общества" в Европе свидетельствует о проблемах фонда

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Фонд "Открытое общество" (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в РФ), основанный американским миллиардером Джорджем Соросом, переносит значительную часть своей деятельности в страны глобального Юга и сокращает проекты в Европе. Об этом сообщил журнал Foreign Policy

По его информации, фонд сейчас находится в процессе переноса своих операций в страны глобального Юга. Издание отмечает, что эта мера, вероятно, осуществляется по инициативе нового председателя фонда - сына Сороса - Александра.

Как пишет Foreign Policy, сокращение деятельности "Открытого общества" в Европе свидетельствует о проблемах фонда. Его сотрудники неоднократно жаловались, что программа организации напоминает "сборную солянку из прихотей и фантазий Сороса".

Агентство Reuters в августе сообщило о сокращении деятельности фонда Сороса в Европе. Благотворительный фонд "Открытое общество" был основан в США в 1979 году. Затем была создана сеть подобных организаций, инициирующих и поддерживающих гуманитарные программы и проекты. В январе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал Фонд Сороса основным мировым центром осуществления цветных революций. Он отметил, что структурам этой организации оказались подконтрольны десятки депутатов Европарламента.