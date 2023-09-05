Зеленский внес в Раду кандидатуру Умерова на пост министра обороны

Рустем Умеров возглавлял Фонд государственного имущества Украины с сентября 2022 года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова на пост министра обороны вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. Карточка проекта постановления обнародована на сайте украинского парламента.

Согласно информации на сайте, инициированный президентом документ зарегистрирован сегодня и уже направлен на рассмотрение профильного комитета.

Во вторник Рада проголосовала за отставку Резникова. Как сообщил в Telegram-канале депутат Ярослав Железняк, голосование по кандидатуре нового министра обороны состоится в среду.

3 сентября на фоне очередного коррупционного скандала в Минобороны Зеленский сообщил о решении заменить Резникова Умеровым. На следующий день Резников направил в парламент заявление об отставке.

Умеров возглавлял Фонд государственного имущества Украины с сентября 2022 года. До этого занимался предпринимательской и инвестиционной деятельностью, в 2019 году был избран депутатом Верховной рады от партии "Голос". Он окончил украинскую Национальную академию управления по специальностям "финансы" и "экономика", а также прошел обучение по "Программе обмена будущих лидеров" (FLEX, США).