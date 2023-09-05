Шольц открыл мюнхенский автосалон шуткой о полученной на пробежке травме

Канцлер ФРГ заявил, что "как бы полезны ни были пробежки, иногда все же лучше проехаться на машине"

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц открыл международный автосалон IAA Mobility в Мюнхене шуткой о полученной им в минувшие выходные травме. Трансляцию вели местные телеканалы.

"Прошлые выходные показали, что, как бы полезны ни были пробежки, иногда все же лучше проехаться на машине", - сказал он, выйдя на сцену. Канцлер выступал в черной повязке на правом глазу, которую он носит несколько дней - после травмы, полученной во время занятий спортом.

2 сентября газета Frankfurter Rundschau сообщила, что Шольц оступился во время занятий спортом. СМИ писали, что он упал во время пробежки и не успел подставить руки. Находившиеся рядом с канцлером охранники оказали ему первую помощь.

4 сентября Шольц через социальные сети опубликовал первое фото после получения травмы на пробежке: его правый глаз закрывала повязка, а на лице были видны ссадины.