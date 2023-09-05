Керри надеется, что США и Китай смогут объединиться в борьбе с изменениями климата

Экс-госсекретарь США сообщил, что Вашингтон намерен выделить дополнительно $30 млн на ускорение "усилий по обеспечению продовольственной безопасности в Африке, устойчивой к климатическим изменениям"

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Китай могут объединиться для борьбы с глобальным потеплением. Такое мнение выразил спецпредставитель президента США по климату, экс-госсекретарь Джон Керри.

"Я правда надеюсь, что Китай и США, две крупнейшие экономики мира, две крупнейших страны-источника выбросов, могли бы объединиться [в вопросе изменений климата]", - сказал Керри на проходящем в Найроби Африканском климатическом саммите.

Экс-госсекретарь также отметил, что совместные меры КНР и США могут помочь "выиграть в этой битве, что нужно сделать". "Мы надеемся, что [проблема] климата будет признана тем, чем она есть: это не двусторонний вопрос <...>. Это универсальная угроза для планеты", - добавил спецпредставитель американского лидера. Видеозапись и слова Керри опубликовало агентство Agence France-Presse.

Выступая на саммите, экс-госсекретарь США сообщил, что Вашингтон намерен выделить дополнительно $30 млн на ускорение "усилий по обеспечению продовольственной безопасности в Африке, устойчивой к климатическим изменениям".

Открывшийся в Найроби климатический саммит впервые проходит в Африке. Его главная тема - "Стимулирование зеленого роста и решений о климатическом финансировании для Африки и всего мира". В Найроби для участия во встрече прибыли главы ряда государств и правительств Африки, ученые, крупные инвесторы, специалисты в области новейших технологий. Саммит созван под эгидой Кении и Африканского союза.