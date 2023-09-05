Рейтинг партии Шольца упал до минимума с федеральных выборов 2021 года

СДПГ набирает лишь 16% по сравнению с аналогичным опросом социологической службы Forsa, проведенным на прошлой неделе

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Рейтинг популярности входящей в правящую в ФРГ коалицию "Светофор" Социал-демократической партии - партии канцлера Олафа Шольца - достиг самого низкого значения со времен федеральных выборов 2021 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.

По сравнению с аналогичным опросом на прошлой неделе СДПГ потеряла 1 п.п. и теперь набирает лишь 16%. Таким образом, партия Шольца находится только на третьем месте в рейтинге популярности политических партий ФРГ. Первое место продолжает занимать оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 27%. На второй строчке по-прежнему партия "Альтернатива для Германии" - за нее готов проголосовать 21% опрошенных.

Также входящих в коалиционное правительство ФРГ "зеленых" поддерживают 14% опрошенных. Свободная демократическая партия набирает 7%. Левую партию готовы поддержать лишь 4% респондентов: с таким результатом она бы не прошла в парламент, если бы федеральные выборы состоялись сейчас.

Опрос проводился с 29 августа по 4 сентября. В нем приняли участие 2 506 человек.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября 2021 года. Победу на них одержала Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Либеральная Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%. Правящей стала коалиция "Светофор" в составе СДПГ, "зеленых" и СвДП.