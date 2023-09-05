Премьер Белоруссии назвал Узбекистан ключевым партнером в Центральной Азии

Роман Головченко добавил, что между двумя странами идет "очень плодотворный политический диалог"

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Узбекистан относится к числу ключевых партнеров Белоруссии в Центральной Азии, государства демонстрируют серьезный рост взаимной торговли и углубление политического диалога. Об этом заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко на встрече с председателем Сената (верхняя палата) парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой, находящейся в Минске с официальным визитом.

"Для нас Узбекистан - это ключевой партнер в Центральной Азии. Я не ошибусь, если скажу, что сейчас наши двусторонние отношения переживают период расцвета", - отметил белорусский премьер, видеофрагмент высказываний которого распространил Telegram-канал пресс-службы правительства Белоруссии.

Головченко констатировал, что сейчас между странами идет "очень плодотворный политический диалог", присутствует "взаимная поддержка на международной арене, что очень важно в условиях, когда все государства вынуждены отстаивать свою независимость". "И, конечно [вынуждены], солидаризироваться со своими друзьями и партнерами, к которым, безусловно, относим и дружественный Узбекистан", - сказал глава белорусского правительства.

По его словам, "мерилом успешности отношений является взаимная торговля и в целом - торгово-экономическое сотрудничество". "За пять лет товарооборот мы практически в три раза нарастили. Это очень серьезный показатель. Я так с ходу не скажу, с кем еще мы имеем такой резкий рост взаимного товарооборота", - сказал Головченко. "Текущий год не исключение - мы практически на 50% прибавили к уровню прошлого года", - добавил премьер-министр Белоруссии.