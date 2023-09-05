Глава МИД Таджикистана и генсек ОДКБ обсудили предстоящие мероприятия

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов также встретился с главой Минобороны и секретарем Совета безопасности

ДУШАНБЕ, 5 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым, обсудив подготовку предстоящих мероприятий ОДКБ. Об этом сообщил МИД республики.

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня ОДКБ, провели обмен мнениями о подготовке содержательной части запланированных во второй половине ноября текущего года в Республике Беларусь совместного заседания советов министров иностранных дел, министров обороны и комитета секретарей советов безопасности, а также сессии Совета коллективной безопасности организации", - говорится в сообщении.

По данным организации, Тасмагамбетов также встретился с министром обороны Шерали Мирзо и секретарем Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзодой. "Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал собеседников о ходе согласования проектов документов, запланированных к рассмотрению в ходе указанных мероприятий, в том числе вопроса, касающегося совершенствования системы кризисного реагирования организации и проекта целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы", - говорится в сообщении.

Генсек ОДКБ сообщил, что секретариат организации готовит научно-практическую конференцию, посвященную ситуации в Афганистане. Форум запланирован на октябрь.

Также стороны обсудили ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии, где после распада Советского Союза остались спорные участки, из-за чего периодически возникают споры и конфликты. "В контексте обсуждения обстановки на таджикско-кыргызс

кой границе собеседники признали целесообразным дальнейшее наращивание странами дипломатических усилий для окончательного урегулирования вопроса", - отмечается в сообщении.