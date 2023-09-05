Замгенсека ОДКБ заявил, что план председательства Минска реализуется почти полностью

Валерий Семериков отметил, что план реализации приоритетов белорусского председательства является амбициозными, потому что он охватывает многие сферы деятельности ОДКБ

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. План реализации предложенных Минском амбициозных приоритетов белорусского председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2023 году выполняется почти полностью. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

"В Организации [Договора о коллективной безопасности] председательствует в этом году Республика Беларусь. [Президент Белоруссии] Александр Григорьевич Лукашенко как председатель Совета коллективной безопасности [ОДКБ] объявил приоритеты. Эти приоритеты очень амбициозные. Для реализации этих приоритетов был подготовлен соответствующий план мероприятий, который был утвержден, национальные планы. И я сегодня могу констатировать с полной ответственностью, что этот план практически полностью выполняется", - сказал он журналистам в Минске перед заседанием Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ на уровне глав спасательных ведомств.

Семериков пояснил, что план реализации приоритетов белорусского председательства является амбициозными, потому что он охватывает многие сферы деятельности ОДКБ. "Не акцентируется, допустим, только на вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом или военного сотрудничества. Он охватывает полностью комплекс всех мероприятий по всем направлениям деятельности нашей организации. Амбициозный план. Он очень огромный и по содержательной части, и по тем практическим мероприятиям, которые необходимо выполнить. Этот план выполняется, а значит, результаты по итогам года будут очень хорошие", - уверен замгенсека ОДКБ.

Говоря о проходящих в Белоруссии с 1 по 6 сентября совместных оперативно-стратегических учениях ОДКБ "Боевое братство - 2023", Семериков отметил, что они "организованы на самом высочайшем уровне как с точки зрения организационной, планирования, организации управления, так и всех видов обеспечения". "Моя лично оценка [организации и проведения учений] - отлично", - сказал он.

Семериков отметил, что в ходе учений лично не общался с присутствующими на них иностранными наблюдателями, приглашенными белорусской стороной. "Я не могу сказать, какую цель они преследовали здесь, наблюдая за нашими учениями. Но я могу сказать одно - им было, что посмотреть, а нам было, что показать", - заявил он.

Высоко оценил организацию и проведение учений, в частности специальных учений спасательных подразделений "Скала-2023", и министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов. Он сообщил, что на аналогичных учениях в Казахстане в 2024 году "действия спасателей [будут отрабатываться] действительно на скалах, потому что учения запланированы в скальном городе Астана и там есть возможность действительно продемонстрировать это". "Чтобы название учений соответствовало реальной действительности", - добавил Шарипханов.