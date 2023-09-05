В Раду внесли законопроект о добровольной мобилизации депутатов

Депутат Александр Дубинский ранее внес в Раду законопроекты о мобилизации парламентариев и чиновников

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Парламентская фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" зарегистрировала альтернативный законопроект, предусматривающий мобилизацию депутатов на добровольной основе. Об этом сообщил депутат Рады Александр Дубинский.

"Фракция "Слуга Народа" внесла альтернативный законопроект к моему о справедливой мобилизации народных депутатов. Если у меня все военнообязанные депутаты, наравне с обычными гражданами, должны идти на фронт, то у "Слуг" - на фронт по желанию", - написал он в Telegram-канале.

24 августа Дубинский, в отношении которого расследуют дело о служебном подлоге из-за выезда за границу во время военного положения, внес в Раду законопроекты о мобилизации парламентариев и чиновников.

Объявленная на Украине ранее всеобщая мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию попадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины Владимир Зеленский даже показательно уволил всех областных военкомов.

Идея призыва чиновников и депутатов на службу муссируется в украинских СМИ достаточно давно, однако аналитики сходятся во мнении, что подобный законопроект либо не будет принят, либо даст возможность властям окончательно расправиться с оппозицией на фоне стремительно падающего рейтинга, в то время как приближенные к офису президента парламентарии и чиновники получат отвод от мобилизации по каким-то предусмотренными законодательством статьям.