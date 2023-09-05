В ОАЭ заявили о невозможности достичь в нужные сроки целей по борьбе с изменением климата

На данный момент мир пытается удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса, сказал Султан бен Ахмед аль-Джабер

ДУБАЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество не сможет в необходимые сроки достичь глобальных целей, которые направлены на борьбу с изменением климата. Об этом заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, председатель 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) Султан бен Ахмед аль-Джабер, выступая на Африканском климатическом саммите в Найроби.

"Мы должны признать, что не сможем достичь необходимых результатов в те сроки, которые нам нужны", - сказал министр, рассуждая о планах ООН представить в ближайшее время первый "глобальный анализ", который должен оценить действия стран по борьбе с изменением климата и процесс реализации Парижского соглашения. "Мы уже знаем, о чем будет этот доклад - в нем будет сделан вывод о том, что мир проигрывает гонку за достижение целей Парижского соглашения, и в настоящее время борется за то, чтобы удержать рост [среднегодовой] температуры на отметке в 1,5 градуса", - подчеркнул он.

Аль-Джабер также призвал мировое сообщество осознать, что принимаемые в настоящее время меры не достаточны для эффективной борьбы с климатическими изменениями. По его словам, вовлеченные страны должны разработать новый комплексный подход к реализации Парижского соглашения. "Именно поэтому я выступаю за то, чтобы все стороны объединились вокруг плана действий, который будет полностью инклюзивным и сможет ускорить справедливый, ответственный и управляемый энергетический переход", - заявил министр.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Его цели - не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата под председательством ОАЭ пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.