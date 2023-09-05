Лидеры АСЕАН решили не передавать Мьянме председательство в организации в 2026 году

Председательство будут осуществлять Филиппины, заявила глава индонезийского МИД Ретно Марсуди

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли решение не передавать Мьянме председательство в организации в 2026 году. Об этом заявила глава индонезийского МИД Ретно Марсуди, чьи слова приводит агентство Antara.

"Было согласовано, что председательство в АСЕАН в 2026 году будут осуществлять Филиппины, а АСЕАН привержена продолжению оказания гуманитарной помощи [Мьянме]", - приводит агентство слова Марсуди. Она также заявила, что лидеры ассоциации для решения проблемы Мьянмы сформируют специальную группу, в которую войдут Индонезия (председательствует в этом году), Лаос и Малайзия (в 2024-м и 2025-м соответственно).

Очередность председательства в АСЕАН определяется алфавитным порядком стран с учетом их названий на английском языке. По графику Мьянма должна была занять пост в 2026 году, а Филиппины - в 2027-м.

Саммит ассоциации, а также сопутствующие встречи с участием представителей приглашенных государств и регионов продлятся в Джакарте до 7 сентября. В ходе них стороны обсудят вопросы интеграции и расширение сотрудничества в ряде областей, а также региональные проблемы.

АСЕАН была основана в 1967 году и объединяет 10 государств: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.