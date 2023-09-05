Польша закупит 138 пусковых установок и более 1 тыс. ракет для системы ПРО

Министр национальной обороны Мариуш Блащак подписал соответствующее соглашение

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение, предусматривающее закупку для вооруженных сил 138 пусковых установок и более 1 тыс. ракет для системы ПРО/ПВО ближнего действия. Об этом ведомство сообщило после церемонии подписания документа на Международной выставке оборонной промышленности (MSPO) в городе Кельце.

"Подписанное сегодня соглашение в рамках программы Narew касается поставок основных элементов систем ПРО и ПВО малой дальности, в том числе 138 пусковых установок и более 1 тыс. зенитных ракет", - говорится в сообщении. Поставки планируются в период между 2027 и 2035 годом.

Контракт предусматривает также передачу технологий для обеспечения производства ракет и пусковых установок в Польше, а также крупного пакета материально-технического обеспечения.

Основная задача системы Narew - прикрытие войск и объектов в районе боевых действий и авиабаз, а также дополнение огневой системы зенитных и противоракетных комплексов средней дальности Wisla на малых высотах, Комплекс предназначен в первую очередь для борьбы с пилотируемыми средствами воздушного нападения, крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами на малых высотах.