Байден выдвинул экс-главу Минфина кандидатом на должность посла США в Израиле

Джейкоб Лью возглавлял Минфин в администрации 44-го президента Барака Обамы, при котором пост вице-президента занимал Джо Байден

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выдвинул кандидатом на должность посла в Израиле бывшего американского министра финансов Джейкоба Лью (2013-2017). Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Глава государства теперь должен направить кандидатуру Лью на рассмотрение Сената Конгресса США, который проведет по ней голосование.

Лью возглавлял Минфин в администрации 44-го президента Барака Обамы, при котором пост вице-президента занимал Байден. С 2010 по 2012 год Лью также был директором Административно-бюджетного управления Белого дома.

В Израиле с начала года продолжаются массовые протесты против плана масштабной судебной реформы, подготовленного правительством во главе с Биньямином Нетаньяху. Оппозиция сразу выступила против этого проекта, сочтя, что он подрывает основы демократии в стране. Попытки правящей коалиции и оппозиции найти компромиссное решение этой проблемы до сих пор не увенчались успехом, несмотря на посреднические усилия президента Ицхака Герцога.

24 июля парламент Израиля утвердил первый закон в рамках судебной реформы, ограничивающий полномочия Верховного суда в части отмены решений правительства. Это решение законодателей администрация США назвала вызывающим сожаление.