Guardian: Challenger 2 уничтожили в бою на Украине впервые за 30 лет его использования

По данным газеты, до этого был подбит всего лишь один танк, впервые задействованный в бою в 1994 году

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Уничтожение в бою британского Challenger 2 в районе Работина на запорожском направлении стало первым подобным инцидентом за почти 30 лет использования этой модели танков. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на военных экспертов.

Издание указывает на то, что до этого был подбит всего лишь один танк, впервые задействованный в бою в 1994 году. Однако это произошло не в результате атаки противника, а по причине ошибочного ведения огня в Ираке в 2003 году. При этом издание уточняет, что подобная статистика может быть объяснена небольшим числом произведенных танков и их редким использованием.

Эксперты и The Guardian, и телеканала Sky News подтвердили, что на распространенном в социальных сетях ролике подбит именно Challenger 2. По их информации, экипаж машины, судя по всему, выжил. Как говорится в статье, ранее Киев выражал намерение задействовать британские танки лишь в случае прорыва российских оборонительных укреплений.

Всего Лондон в 2023 году поставил Киеву 14 танков 62,5-тонных танков Challenger 2. На вооружении в Соединенном Королевстве осталось 213 танков этой модели. Одновременно, согласно представленной в марте в парламенте информации, из них готовы к использованию всего 157 машин. Помимо Великобритании и теперь Украины Challenger 2 использует лишь одна страна - Оман.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за три месяца ВСУ потеряли более 66 тыс. военнослужащих и 7,6 тыс. единиц различного вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось.