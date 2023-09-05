Армения отозвала постпреда в ОДКБ и назначила его послом в Нидерландах

Виктор Биягов занимал пост постоянного представителя страны в ОДКБ с 2018 года

ЕРЕВАН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постоянного представителя страны в ОДКБ Виктора Биягова в связи с назначением его послом в Нидерландах. Указ опубликован на сайте главы государства.

"Основываясь на предложении премьер-министра, в соответствии со статьями конституции и закона "О дипломатической службе" отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в ОДКБ", - говорится в указе.

Президент Армении подписал также указы, согласно которым Биягов назначен послом Армении в Нидерландах и постоянным представителем республики в Организации по запрещению химического оружия.

Биягов занимал пост постоянного представителя Армении в ОДКБ с 2018 года.