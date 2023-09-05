Польша приобретает у США 12 радаров и 48 пусковых установок для системы ПРО/ПВО

Министерство обороны страны сообщило, что "позднее с правительством США будут заключаться соглашения на компоненты системы IBCS"

ТАСС, 5 сентября. Министерство обороны Польши подписало с американской стороной соглашение на поставки техники и вооружения для системы противовоздушной и противоракетной обороны Wisla. Об этом сообщило польское ведомство по итогам утверждения документа на Международной выставке оборонной промышленности в городе Кельце.

"В рамках соглашений, заключенных с американской стороной, будет получена военная техника, включающая 12 радаров кругового обзора LTAMDS, 48 пусковых установок системы PATRIOT M903 и запас ракет PAC-3 MSE", - сообщило ведомство.

"Предметом контракта стали также логистический и обучающий пакеты. Позднее с правительством США будут заключаться соглашения на компоненты системы IBCS", - сказано в сообщении.

В 2018 году Польша подписала с США контракт на приобретение американской системы Patriot для создающейся национальной системы ПРО Wisla. Две фазы этой программы предусматривают приобретение Польшей 16 пусковых установок, 208 ракет, 4 радиолокационных станций с радарами. США также согласились, чтобы польские комплексы были интегрированы с системой IBCS, предусматривающей создание автоматизированной системы управления войсками на поле боя.