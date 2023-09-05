Парламент Грузии не поддержал инициативу перенести День Победы на 8 мая

За внесение изменений в Трудовой кодекс проголосовали 20 депутатов, 4 высказались против

ТБИЛИСИ, 5 сентября. /ТАСС/. Депутаты парламента Грузии не поддержали в первом чтении законодательную инициативу оппозиционного депутата Теоны Акубардии о переносе в республике Дня Победы над фашизмом с 9 на 8 мая. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Согласно результатам голосования, за внесение изменений в Трудовой кодекс проголосовали 20 депутатов, 4 высказались против. Для принятия поправок необходимо было согласие 76 депутатов.

Выступая с трибуны, Акубардия обосновала инициативу тем, что необходимо отмечать День Победы над фашизмом в один день с Европой, а не с Россией. По ее словам, законопроект не запрещает ветеранам и другим людям отмечать праздник 9 мая и посещать мемориалы в этот день, однако официальный выходной день должен быть 8 числа. Инициаторами законопроекта выступили совместно Акубардия, представляющая политическую "Группу реформаторов", а также независимый оппозиционный депутат Армаз Ахвледиани.

Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", задавая инициатору вопросы при обсуждении законопроекта, подвергли критике законопроект, заявив о том, что он послужит расколу общества, которое привыкло отмечать праздник 9 мая. Также, по их мнению, абсурдно обсуждать сейчас то, какое было время на часах, когда был подписан пакт о капитуляции, и День Победы над фашизмом следует продолжать отмечать официально 9 мая.

На фронтах Великой Отечественной войны воевали более 700 тыс. жителей Грузии. По последним данным в стране проживает 114 ветеранов. В республике 9 мая официально называется Днем Победы над фашизмом. Этот день является выходным.