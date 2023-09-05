5 сентября, 15:12

Армия Израиля сообщила о раненом пограничнике при нападении на Западном берегу Иордана

Нападавший нейтрализован

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сентября. /ТАСС/. Израильские военные подверглись нападению на Западном берегу реки Иордан, пострадал один пограничник, нападавший нейтрализован. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, инцидент произошел возле перекрестка Аргаман на автотрассе в районе долины Иордана, где израильские военные и сотрудники пограничной полиции проводили проверку после случившегося там ранее во вторник криминального инцидента. В этот момент перед пограничниками появился вооруженный человек, открывший по ним огонь.

"Военнослужащие вступили в перестрелку с нападавшим и нейтрализовали его. Один сотрудник пограничной полиции Израиля в результате стрельбы получил повреждение и был эвакуирован в госпиталь для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В настоящий момент израильские силовики продолжают прочесывать местность в районе инцидента в поисках возможных сообщников нападавшего, добавили в пресс-службе. 

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