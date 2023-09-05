Активисты Greenpeace пытались сорвать визит Шольца на международный автосалон IAA Mobility

Во время осмотра канцлером Германии стенда BMW активист выкрикнул в рупор: "Внимание, внимание, вечеринка окончена", презентация прервалась примерно на минуту

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Активисты природоохранной организации Greenpeace неоднократно пытались сорвать визит канцлера Германии Олафа Шольца на международный автосалон IAA Mobility в Мюнхене. Об этом пишет газета Handelsblatt.

Во время осмотра канцлером стенда BMW активист выкрикнул в рупор: "Внимание, внимание, вечеринка окончена". Несколько активистов также разместили баннеры на автомобилях возле стенда. Один из протестующих, как отмечает газета, напрямую обратился к главе правительства ФРГ. "Господин Шольц, не принимайте участие в этой вечеринке. Будущее не создается здесь, оно разрушается", - сказал он.

Во время акции несколько телохранителей охраняли Шольца и главу BMW Оливера Ципсе. Презентация прервалась примерно на минуту. Затем канцлер взял слово и демонстративно поблагодарил руководство BMW за возможность увидеть новинки на выставке. Затем программа выставки продолжилась в обычном режиме.

Во вторник Шольц открыл международный автосалон IAA Mobility в Мюнхене шуткой о полученной им в минувшие выходные травме. "Прошлые выходные показали, что, как бы полезны ни были пробежки, иногда все же лучше проехаться на машине", - сказал он, выйдя на сцену. Канцлер выступал в черной повязке на правом глазу, которую он носит несколько дней - после травмы, полученной во время занятий спортом.

2 сентября газета Frankfurter Rundschau сообщила, что Шольц оступился во время занятий спортом. СМИ писали, что он упал во время пробежки и не успел подставить руки. Находившиеся рядом с канцлером охранники оказали ему первую помощь. 4 сентября Шольц через социальные сети опубликовал первое фото после получения травмы на пробежке: его правый глаз закрывала повязка, а на лице были видны ссадины.