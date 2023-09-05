На закрытии сессии ГА ООН призвали остановить конфликт на Украине

Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши также призвал остановить распространение ядерного оружия

ООН, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши (Венгрия) на закрытии годичного раунда работы ГА призвал завершить конфликт на Украине в рамках устава организации и остановить распространение ядерного оружия.

"Несмотря на геополитическое соперничество, наше выживание зависит от нашего сотрудничества, - сказал Кёрёши, выступая перед делегациями. - Геополитическое соперничество является частью реальности, но не стоит забывать, что оно блокирует перспективу многих необходимых решений и срочную [необходимость] сотрудничества. Смещая фокус нашего внимания с устойчивого перехода, геополитическое или идеологическое соперничество обычно преследует более узкие и зачастую краткосрочные интересы".

"[Конфликт] на Украине, как и еще 51 вооруженный конфликт, должен завершиться в рамках Устава ООН и международного права, - отметил венгерский дипломат. - Я повторяю свой призыв ко всем остановить распространение ядерного оружия и положить конец ядерным вооружениям. Устав ООН наделяет Генеральную Ассамблею полномочиями рассматривать принципы регулирования разоружения и контроля над вооружениями".

После речи Кёрёши передал молоток председателя главе открывающейся во вторник 78-й сессии Генассамблеи - представителю Республики Тринидад и Тобаго Дэннису Фрэнсису. Фрэнсис около 40 лет посвятил дипломатии, был постоянным представителем своей страны при отделении ООН в Женеве, Совете ООН по правам человека и Всемирной торговой организации. Кроме того, в послужном списке дипломата работа в структурах всемирной организации в Вене и Риме.

Программа сессии, которая традиционно продлится год, включает основные международные проблемы и конфликты, вопросы изменения климата, обеспечения устойчивого развития, преодоления проблемы задолженности развивающихся стран. Главным событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет 19-25 сентября. На нее съедутся лидеры стран и министры иностранных дел со всего мира, чтобы представить свое видение международной ситуации и обозначить направления борьбы с глобальными вызовами. Российскую делегацию на неделе высокого уровня возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.