Президент Румынии опроверг информацию о падении беспилотников РФ на территории страны

Клаус Йоханнис заявил, что в стране осуществляют полный контроль над национальным пространством

БУХАРЕСТ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис опроверг информацию, согласно которой российские беспилотники упали и взорвались на территории республики.

"Могу вам сказать, что не было никакой детали, никакого беспилотника, никакой части какого-либо устройства, которые оказались бы в Румынии, - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, "скрывает или нет Румыния этот инцидент". - Мы осуществляем полный контроль над нашим национальным пространством, мы проверили абсолютно все, и могу успокоить население: ничего не попало в Румынию".

"Однако да, - продолжал Йоханнис, - мы озабочены, потому что эти атаки происходят на очень небольшом расстоянии от румынской границы. Сегодня министр обороны сказал мне, что проверенные атаки произошли в 800 метрах от нашей границы, то есть очень-очень близко. Мы однако бдительны, внимательны и очень хорошо защищены в рамках НАТО".

"Мы точно знаем, что нужно делать, если что-то упадет на территорию НАТО, - заверил президент. - <...> Это не открытая информация, но у нас есть сценарий для любой возможности".

Накануне как представитель МИД Украины Олег Николенко, так и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучили утверждения о, якобы, падении российских беспилотников на территории Румынии, однако их официально опровергли Министерство национальной обороны Румынии и министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску на пресс-конференции в Берлине. В этой связи румынский портал inpolitics.ro предположил, что Украина подобными заявлениями со своей стороны пытается спровоцировать конфликт между НАТО и Россией с помощью Румынии.

Как сообщило Минобороны России, в ночь на понедельник РФ беспилотными летательными аппаратами нанесла удар по украинскому судостроительному предприятию в северо-западной части Черного моря, где из импортных комплектующих собирали безэкипажные катера.