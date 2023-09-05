Экс-глава аппарата Белого дома не признал вину во вмешательстве в выборы

Марк Медоуз также отказался от права предстать лично перед судом

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший глава аппарата Белого дома при экс-президенте США Дональде Трампе Марк Медоуз не признал вину во вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на поданное суду округа Фултон в штате Джорджия ходатайство Медоуза.

Экс-глава аппарата Белого дома также отказался от права предстать лично перед судом, который предъявит ему обвинения. Как уточняет телекомпания, помимо Медоуза о своей невиновности заявили еще пятеро обвиняемых. Таким образом из 19 человек, в отношении которых выдвинуты обвинения, подать заявление о признании или непризнании вины остается лишь одному - бывшей сотруднице избирательной комиссии округа Коффи (штат Джорджия) Мисти Хэмптон.

Ранее вину по данному делу не признал и сам Трамп. Он также не намерен являться в суд на этой неделе. Трамп, как и Медоуз, ранее уже явился в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия), где подвергся формальному аресту, поэтому его повторное появление в суде не требуется.

В августе большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло обвинения против Трампа по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях. В целом обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту. В их числе Медоуз, соратник и адвокат Трампа Руди Джулиани, адвокаты экс-президента Джон Истман, Кеннет Чезбро, сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, адвокат избирательного штаба Трампа Дженна Эллис, адвокат Роберт Чили, сотрудник избирательного штаба Трампа Майк Роман, председатель Республиканской партии в штате Джорджия Дэвид Шафер.