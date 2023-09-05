Контрнаступление ВСУ провалилось, Рада приняла отставку Резникова. События вокруг Украины

Попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилась, противник понес "колоссальные потери", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Верховная рада приняла отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Предполагается, что его сменит Рустем Умеров, возглавлявший Фонд госимущества. Одновременно стало известно, что национальная полиция возбудила в отношении руководства фонда уголовное дело по факту грубого нарушения трудового законодательства.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска в минувшие сутки продолжали успешно отражать попытки атак ВСУ на донецком, запорожском и краснолиманском направлениях, а также наносили удары по позициям противника на купянском, херсонском и южнодонецком направлениях.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Общие потери ВСУ составили порядка 730 военнослужащих.

Уничтожено несколько единиц бронетехники, среди них два танка, и разнообразные артиллерийские вооружения противника, в том числе производства Великобритании, Польши, США и ФРГ.

Провал контрнаступления

"Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений Вооруженные силы Украины своих целей не достигли", - заявил глава Минобороны России. По его словам, самая напряженная обстановка сложилась на запорожском направлении - там "противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых пошел подготовку под руководством западных инструкторов". На купянском и кременском направлениях российские военные значительно улучшили позиции.

Всего, по оценке Шойгу, ВСУ потеряли с начала контрнаступления более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. Только за последний месяц российские войска высокоточными ударами поразили 34 командных пункта оперативно-тактического звена управления ВСУ.

Атаки украинских дронов

Российские средства ПВО сорвали четыре попытки ВСУ при помощи беспилотных аппаратов самолетного типа атаковать объекты на территории РФ, сообщили в Минобороны. Один беспилотник уничтожен над Калужской областью, другой перехвачен в районе Завидово (Тверская область), третий сбит в Истринском районе Подмосковья. По сообщению властей, в первых двух случаях обошлось без пострадавших и разрушений, в Подмосковье из-за взрывной волны незначительные повреждения получили пять частных домов.

Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен средствами ПВО над территорией Крыма.

Кулеба о переговорах

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу NHK заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать мирных переговоров между Киевом и Москвой. "Я не думаю, что переговоры с Россией начнутся в ближайшее время", - сказал он, добавив, одним из условий начала переговоров должны стать боевые успехи украинской стороны.

Возможное заключение мира между Россией и Украиной считается запретной темой в общественно-политическом пространстве западных стран, табу на дискуссии по этому вопросу следует снять, предложил политический корреспондент швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Бенедикт Нефф. По его замечанию, после начала российской спецоперации "на Западе стало почти неприличным призывать [стороны конфликта] к миру". Однако на фоне внушительных потерь сторон, исчисляемых, по версии зарубежной прессы, сотнями тысяч человек, и отсутствия признаков внутренней дестабилизации России на Западе больше "нет причин табуировать обсуждение переговоров", отметил журналист.

Перестановки в правительстве

Верховная рада поддержала отставку главы Минобороны Украины Алексея Резникова, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. По его словам, за это решение проголосовали 327 парламентариев, против - 4.

На должность главы военного ведомства президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Рустема Умерова, возглавлявшего Фонд государственного имущества. Ожидается, что голосование по этой кандидатуре состоится в среду. В соответствии с установленной процедурой Умеров уже подал в отставку с прежней должности, она была поддержана Радой.

Кроме того, Рада поддержала заявление Ольги Пищанской об отставке с должности главы Антимонопольного комитета Украины. По неподтвержденным данным, ее кандидатура рассматривается на пост главы Фонда госимущества, который ранее занимал Умеров.

Дела коррупционные

Украинская полиция возбудила уголовное дело в отношении руководства Фонда госимущества, который до последнего времени возглавлял Рустем Умеров. Как явствует из документа, попавшего в распоряжение издания "Украинские новости", "Национальной полицией Украины по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля проведена проверка по незаконности увольнения независимых членов наблюдательного совета компании "Центрэнерго" (одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины - прим. ТАСС) и зарегистрировано уголовное производство по факту грубого нарушения законодательства о труде" со стороны Фонда госимущества.

Верховная рада проголосовала во втором чтении за законопроект о возобновлении электронного декларирования доходов чиновников, однако доступ к реестру будет закрыт в течение года. Кроме того, под декларирование не попадают советники офиса президента Украины, сообщила депутат Ирина Геращенко.

Возобновление декларирования важно для выполнения Киевом рекомендаций ЕС, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в союз. В связи с закрытием доступа к реестру деклараций депутат Железняк уже выразил сомнения в том, что западные партнеры, в том числе МВФ, засчитают Киеву возобновление декларирования как выполненное.

Запрет на выезд

Запрет на поездки в Польшу введен для депутатов Верховной рады в знак протеста против эмбарго Варшавы на ввоз зерна с Украины, сообщил со ссылкой на источники польский интернет-портал onet.pl. О том, что его "не пропускают через границу" ввиду "тайного распоряжения украинского совета министров", заявил изданию депутат Рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность", сопредседатель украино-польской парламентской группы Николай Княжицкий.

Комментируя эту информацию, посол Украины в Польше Василий Зварыч отметил: "Выезды не полностью запрещены, [депутаты] могут ездить в служебные командировки в составе парламентских делегаций в Совет Европы, в НАТО, а также в рамках межпарламентского сотрудничества по официальному приглашению парламентов других стран".

Польша не намерена отказываться от эмбарго на импорт украинского зерна, заявил в эфире радиостанции RMF 24 советник президента республики, бывший министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановский. "[Зерно] не въедет. Это ясная позиция премьера и правительства", - сказал он. По словам экс-министра, вывоз украинского зерна отвечает "интересам глобальных корпораций на Украине, которые располагают несколькими миллионами гектаров чернозема", а "украинские политики, которые связаны с этим в том числе и финансово, говорят больше голосом этих корпораций, чем украинского народа".

Мобилизация на Украине

Парламентская фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" зарегистрировала альтернативный законопроект, предусматривающий мобилизацию депутатов на добровольной основе, сообщил депутат Рады Александр Дубинский. Ранее этот парламентарий, в отношении которого расследуют дело о служебном подлоге из-за выезда за границу во время военного положения, внес в Раду законопроекты о мобилизации депутатов и чиновников. "Если у меня все военнообязанные депутаты, наравне с обычными гражданами, должны идти на фронт, то у "Слуг" - на фронт по желанию", - написал он в Telegram-канале.