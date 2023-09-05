Блинкен обсудил с лидерами Израиля и Палестины ситуацию в регионе и двусторонние вопросы

В разговоре с Биньямином Нетаньяху американский госсекретарь "подтвердил прочность двустороннего партнерства и приверженность США безопасности Израиля", сообщили в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с лидерами Израиля и Палестины Биньямином Нетаньяху и Махмудом Аббасом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

В беседе с Аббасом Бленкен обсудил "приверженность принципу двух государств [для двух народов] и неприятие действий, которые угрожали бы ему".

В разговоре с Нетаньяху Блинкен "подтвердил прочность двустороннего партнерства и приверженность США безопасности Израиля". Госсекретарь и премьер-министр также обсудили "сдерживание угроз, исходящих от Ирана", отметил Миллер. Он добавил, что в разговоре с Нетаньяху Блинкен вновь указал на "неизменную поддержку США политики, которая гарантировала бы свободу, безопасность и благополучие как для граждан Израиля, так и Палестины".