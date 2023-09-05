Эрдоган заявил, что его продуктивная встреча с Путиным получила высокую оценку в мире

По словам президента Турции, "обсуждались зерновой коридор и многие гуманитарные темы"

АНКАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прошедшие накануне в Сочи переговоры с российским лидером Владимиром Путиным были продуктивны и получили высокую оценку во всем мире.

"У нас была всеобъемлющая и очень продуктивная встреча с Путиным в Сочи. Я считаю, что эта встреча была высоко оценена миром, когда обсуждались зерновой коридор и многие гуманитарные темы", - отметил турецкий президент по итогам четырехчасового заседания кабинета министров Турции, где обсуждались итоги его поездки в Сочи.

Эрдоган, выступая 4 сентября на пресс-конференции в Сочи после переговоров с Путиным, сообщил, что Анкара совместно с ООН подготовила новый набор инициатив с целью возобновления черноморской зерновой инициативы и надеется на его положительное рассмотрение. Президент РФ в свою очередь заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей обещаний в рамках стамбульских договоренностей.