Секретарь СНБО опасается, что проведение выборов может дестабилизировать Украину

Алексей Данилов пояснил свои опасения тем, что выборы могут привести к политическим дискуссиям и активизации политических сил, якобы настроенных пророссийски

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Проведение на Украине президентских и парламентских выборов, на чем настаивают западные партнеры, может привести к дестабилизации внутренней ситуации в стране. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, выступая на Киевском форуме по безопасности.

"Имейте в виду, что проведение выборов в тех условиях, в которых находится наша страна, - это вопрос о внутренней дестабилизации", - приводит слова Данилова агентство УНИАН.

Секретарь СНБО пояснил свои опасения тем, что выборы могут привести к политическим дискуссиям и активизации политических сил, якобы настроенных пророссийски. "Что такое выборы, прежде всего? Это соревнование платформ, это огромные дискуссии, это выяснение, куда должна двигаться страна. Речь же идет о выборах в Верховную раду и выборах президента. Вы представляете себе, как в состоянии войны будут разворачиваться такие дискуссии?" - заявил Данилов.

Парламентские выборы должны пройти на Украине в октябре 2023 года, а президентские - весной 2024 года. По Конституции Украины, проводить их во время действия военного положения нельзя. Однако западные партнеры Киева настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки. Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе заявил, что выборы президента Украины должны пройти в срок, невзирая на боевые действия.

Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Но после заявления Грэма риторика Зеленского несколько изменилась, и он допустил проведение голосования, если Запад предоставит для этого финансирование. В конце августа в интервью португальскому телевидению Зеленский не исключил, что будет баллотироваться на второй срок в случае, если выборы в стране состоятся в 2024 году.