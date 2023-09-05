Посол Ирана в Саудовской Аравии приступил к своим обязанностям

Тегеран и Эр-Рияд 10 марта договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств

ДУБАЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Алиреза Энаяти, назначенный послом Ирана в Саудовской Аравии после восстановления дипломатических отношений между странами, прибыл в Эр-Рияд, чтобы приступить к своим обязанностям. Об этом сообщило агентство IRNA.

В саудовской столице Энаяти встретили официальные лица королевства и сотрудники посольства исламской республики, которое возобновило работу 6 июня. Как отмечает агентство, перед отъездом в Эр-Рияд посол заявил, что "Иран и Саудовская Аравия, будучи двумя влиятельными странами региона, смогут работать вместе и создать успешную модель сотрудничества".

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном. 10 марта текущего года Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев.