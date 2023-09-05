Байден в Индии проведет переговоры с Моди

Президент США примет участие в официальных сессиях саммита G20

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден проведет в Индии переговоры с премьер-министром республики Нарендрой Моди, а также затронет вопросы оказания помощи развивающимся странам, темы климата и технологий на саммите Группы двадцати (G20). Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на регулярном брифинге для журналистов.

"В пятницу Байден примет участие в двусторонней встрече с премьер-министром Индии Моди. А в субботу и воскресенье президент примет участие в официальных сессиях саммита G20. <...> Отправляясь в Нью-Дели, мы сфокусированы на помощи развивающимся странам и достижении прогресса в ключевых для американцев сферах: от климата до технологий", - сказал он.

Салливан отметил, что в центре внимания участников саммита будет также деятельность Всемирного банка и МВФ.

"Мы также ждем возможности тепло поприветствовать Африканский союз в качестве постоянного члена G20. Считаем, что голос Африканского союза укрепит Группу двадцати", - добавил представитель Белого дома.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.