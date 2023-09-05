В Белом доме заявили, что Байден на саммите G20 поднимет тему конфликта на Украине

Президент США также намерен призвать к "справедливому миру" и заявить о поддержке Киева

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на саммите Группы двадцати (G20) в Индии затронет тему последствий украинского конфликта и призовет к "справедливому миру". Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Как и раньше, президент Байден призовет к справедливому и прочному миру, основанному на уважении международного права, принципах Устава ООН, территориальной целостности и суверенитета. Он вновь заявит, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал Салливан, добавив, что украинский конфликт ведет к "разрушающим социальным и экономическим последствиям", от которых страдают и беднейшие страны мира.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.